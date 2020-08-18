Обращаюсь второй раз, нужно было сверстать 4 страницы сайта, также было две важные просьбы: максимальная приближенность к макету и крутые эффекты Всё выполнено на высочайшем уровне, как и хотел, сайт получился 1 в 1 с макетом, эффекты - бомба, не перестаю радоваться результату!!! Если Вам нужно что-то сверстать, то заказывая уже не первый раз, могу сказать точно: Александр сделает всё достойно, качественно и в сроки. Спасибо, буду заказывать еще)