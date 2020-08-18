Необходимо создать мобильную версию сайта игры с нуля, настроить сервер и интегрировать функционал. Задачи включают настройку nginx, привязку домена через CloudFlare, создание админки и личного кабинета, доработку сервиса логов, настройку CDN и бекапов. Также требуется заменить изображения и создать копию форума для мобильной версии.
- Системное администрированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо создать мобильную версию сайта для игры, основываясь на ПК версии. Задачи включают настройку nginx, интеграцию с двумя базами данных, доработку функционала сервиса логов и возможность выбора сервера при авторизации. Также требуется подключение домена через CloudFlare и настройка CDN. Обязательно заменить изображения и создать копию форума на поддомене.Системное администрирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать мобильную версию сайта для игры, основываясь на ПК версии. Задача включает настройку nginx, интеграцию с CloudFlare, адаптацию дизайна, а также доработку функционала для работы с двумя базами данных. Также требуется создание копии форума, настройка CDN и изменение элементов верстки.Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка мобильного приложения-игрового лаунчера с функциями автоустановки и проверки файлов по хешу. Приложение должно осуществлять автоматическое обновление клиента, предложить выбор сервера для захода в игру и предоставлять возможность переустановки. Также нужны ссылки на донат и мониторинг онлайна через API. Макет уже готов.Разработка игр1 заявкаЗакрыт3 года назад
Создайте мобильное приложение-игровой лаунчер с автоустановкой и обновлением игры. Реализуйте проверку файлов по хешу, докачку измененных файлов и автоматическое обновление клиента через .apk. Включите выбор сервера, починку игры, интеграцию доната и мониторинг онлайна через API. Макет готов, бюджет обсуждается.Мобильные приложения6 заявокЗакрыт3 года назад
- $100
Нужно сверстать сайт (4 страницы), 1 в 1 с макетом, адаптивность, кроссбраузерность, крутые эффекты и т.д.HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Адаптивная верстка игрового лаунчера из PSD, на данный момент всё сделано на Windows Forms. Нынешние эффекты кнопок такие, как на видео (ссылка на Яндекс Диск). Хотелось бы их или оставить, или сделать примерно такое ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо: 1) Подключить платежную систему UnitPay к сайту, связать все с бд, чтобы после успешной/не успешной оплаты в определенной строке в бд добавлялись/не добавлялись цифры (еще подробнее расскажу в переписке) 2) Изменить названия ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад