LOL7EN1

Дима LOL7EN1

 
29 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сайт

    Необходимо создать мобильную версию сайта игры с нуля, настроить сервер и интегрировать функционал. Задачи включают настройку nginx, привязку домена через CloudFlare, создание админки и личного кабинета, доработку сервиса логов, настройку CDN и бекапов. Также требуется заменить изображения и создать копию форума для мобильной версии.

    Nginx
    Системное администрированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание сайта

    Необходимо создать мобильную версию сайта для игры, основываясь на ПК версии. Задачи включают настройку nginx, интеграцию с двумя базами данных, доработку функционала сервиса логов и возможность выбора сервера при авторизации. Также требуется подключение домена через CloudFlare и настройка CDN. Обязательно заменить изображения и создать копию форума на поддомене.

    Nginx
    Системное администрирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание сайта (сеньор бэкэнд)

    Необходимо разработать мобильную версию сайта для игры, основываясь на ПК версии. Задача включает настройку nginx, интеграцию с CloudFlare, адаптацию дизайна, а также доработку функционала для работы с двумя базами данных. Также требуется создание копии форума, настройка CDN и изменение элементов верстки.

    Nginx
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Мобильное приложение для игры

    Требуется разработка мобильного приложения-игрового лаунчера с функциями автоустановки и проверки файлов по хешу. Приложение должно осуществлять автоматическое обновление клиента, предложить выбор сервера для захода в игру и предоставлять возможность переустановки. Также нужны ссылки на донат и мониторинг онлайна через API. Макет уже готов.

    FirebasePHP
    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Мобильное приложение для игры

    Создайте мобильное приложение-игровой лаунчер с автоустановкой и обновлением игры. Реализуйте проверку файлов по хешу, докачку измененных файлов и автоматическое обновление клиента через .apk. Включите выбор сервера, починку игры, интеграцию доната и мониторинг онлайна через API. Макет готов, бюджет обсуждается.

    FirebasePHP
    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка сайта

    $100

    Нужно сверстать сайт (4 страницы), 1 в 1 с макетом, адаптивность, кроссбраузерность, крутые эффекты и т.д.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Нужно сверстать игровой лаунчер из PSD

    Адаптивная верстка игрового лаунчера из PSD, на данный момент всё сделано на Windows Forms.  Нынешние эффекты кнопок такие, как на видео (ссылка на Яндекс Диск). Хотелось бы их или оставить, или сделать примерно такое ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Подключить платежную систему к сайту

    Необходимо:  1) Подключить платежную систему UnitPay к сайту, связать все с бд, чтобы после успешной/не успешной оплаты в определенной строке в бд добавлялись/не добавлялись цифры (еще подробнее расскажу в переписке) 2) Изменить названия ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

Отзывы фрилансеров

Flopsi
28 лет
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Верстка сайта
Рад очередному сотрудничеству с Дмитрием. Все прошло супер. Спасибо за доверие =) Оплата сразу по завершению проекта.
Обращаюсь второй раз, нужно было сверстать 4 страницы сайта, также было две важные просьбы: максимальная приближенность к макету и крутые эффекты Всё выполнено на высочайшем уровне, как и хотел, сайт получился 1 в 1 с макетом, эффекты - бомба, не перестаю радоваться результату!!! Если Вам нужно что-то сверстать, то заказывая уже не первый раз, могу сказать точно: Александр сделает всё достойно, качественно и в сроки. Спасибо, буду заказывать еще)
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Flopsi
28 лет
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$70
10 баллов
5 лет назад
Нужно сверстать игровой лаунчер из PSD
Оплата по завершению проекта. Понятное ТЗ и все время на связи. Рекомендую!
Спасибо большое за качественную и быструю работу! Буду обращаться еще
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alexbrk77
41 год
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$70
9 баллов
5 лет назад
Подключить платежную систему к сайту
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