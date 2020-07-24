Разработка и продвижение сайтов, верстка, лендинги
Здравствуйте!
Меня зовут Александр, занимаюсь разработкой сайтов, начиная с 2010 года.
С удовольствием выполню проекты по верстке макетов, веб-интерфейсов, программированию и доработке веб сайтов.
В работе стараюсь:
- использовать, новейшие технологические решения;
- стараюсь выполнять задания точно и в срок, при этом обращаю внимание на детали и пожелание заказчика;
- я люблю свое дело и посвящаю ему практически все свое время;
- меня всегда радует, когда заказчик остается доволен моей работой.
Список используемых технологий
- HTML5, CSS3, Sass, SCSS (по желанию заказчика), Bootstrap 4 (по желанию заказчика), JavaScript, jQuery, AJAX, JSON, Gulp, Git.
- Самописных PHP/HTML, WordPress, Joomla, MODX Revolution, Bitrix и других.
- API Яндекс и Google, API соцсетей, API различных CRM и платёжных систем
- Photoshop, Illustrator, xDesign
Верстка и анимация
- Возможна верстка как нативно (без использования фреймворков и препроцессоров), так и с использованием популярного фреймворка Bootstrap 4 (использование препроцессора SCSS)
- Всегда стараюсь писать качественный, валидный, адаптивный и кроссбраузерный код.
- Провожу оптимизацию скриптов, стилей, графики для получения высоких показателей Google PageSpeed.
- Код структурированный, хорошо организованный и логически понятный, обязательно проверяю во всех популярных браузерах (Internet Explorer 11+, Chrome 31+, Firefox 37+, Safari 5+, Opera 28+, Яндекс Браузер, iOS, Android, Windows Phone).
Доработки по верстке и программированию сайтов
- Доработки сайта на основе аудита.
- Изменение функциональности и работы элементов сайта.
- Внесение дополнительных возможностей, а также создание новых плагинов, модулей или компонентов сайта.
- Комплекс мероприятий по улучшению производительности и скорости быстродействия сайта PageSpeed Insights
- Оптимизация сайтов для поисковых систем, изменение кода под нужды SEO-оптимизации.
- Настройка веб серверов, устранение ошибок, возникающих в процессе работы сайта.
Профессиональная разработка сайтов на базе популярных CMS
- Верстка на основе уникального продающего дизайна.
- Кросс-браузерная, структурированная хорошо адаптированная под посадку верстка.
- Подготовка кода CMS под SEO-оптимизацию, настройка и отработка страниц 403, 404, первичная SEO- оптимизация, четкая иерархия заголовков, микро разметка, настройка ЧПУ системы, robots.txt, выполнение всех критических рекомендаций Google PageSpeed и др.
- Комплекс работ по регистрации доменного имени, покупке хостинга, перенос сайта.
- Проработка дельной инструкции, включая обучающие видео по работе с сайтом администратора и редактора.
- Поддержка, консультирование по любым вопросам связанных с сайтом на все время работы проекта.
- Персональный индивидуальный подход
- Оперативная и быстрая обратная связь в любой день, даже в нерабочие дни.
- Проверка и тщательное тестирование перед сдачей, сделанной мной работы.
- Спокойное отношение к правкам, а также критике моей работы.
- Соблюдение сроков.
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Портфолио
- Overcome414 просмотров
- Z-Auto318 просмотров
- NEOS291 просмотр
- Верстка сложного макета главной страницы410 просмотров
- Перенос самописного сайта на CMS Wordpress312 просмотров
- Верстка главной страницы и адаптация всего сайта253 просмотра
- Сайт по продаже авто товаров "auto-tuning"356 просмотров
- Конный интернет магазин "shop-galop.ru"423 просмотра
- Сайт по продаже масел "Традиции времени"370 просмотров
- Сайт компании "Медтехника Херсон Сервис"353 просмотра
Отзывы заказчиков
$300
10 баллов
5 лет назад
LaravelWordPress
Александр отличный специалист, все сделал по ТЗ, верстка аккуратная, по срокам уложились. Буду обращаться еще.
Ответный отзыв
С Дмитрием хорошо сработались. Предоставил ТЗ и предоплату по проекту. Были дополнительные доработки, посчитали отдельно. Чувствуется, взаимопонимание процессов и уважение к исполнителю. Рекомендую, как надежного заказчика. Буду рад, работать над новыми проектами с Дмитрием.
$70
9 баллов
5 лет назад
Ответный отзыв
Отзыв
$215
10 баллов
5 лет назад
WordPress
Отличный разработчик. Без проблем сделал мне 3й проект. Будем сотрудничать дальше. Рекомендую.
Ответный отзыв
Всё прошло успешно. Влад, замечательный заказчик. Рекомендую! Рад буду новому сотрудничеству.
$50
10 баллов
5 лет назад
WordPress
Отличный исполнитель. Быстро, качественно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Супер заказчик. Быстрая коммуникация и мгновенная оплата! Мои рекомендации!
$50
10 баллов
5 лет назад
WordPress
Проект был выполнен быстро, качественно, удобно для редактирования. Рекомендую.
Ответный отзыв
Влад, отличный заказчик и не сомневаюсь очень профессиональный верстальщик. Сотрудничество с ним легкое, разбирается в деталях, ценит труд исполнителя и оплачивает вовремя. Рекомендую Влада как надежного заказчика! Буду рад сотрудничать ещё.
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