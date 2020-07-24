С Дмитрием хорошо сработались. Предоставил ТЗ и предоплату по проекту. Были дополнительные доработки, посчитали отдельно. Чувствуется, взаимопонимание процессов и уважение к исполнителю. Рекомендую, как надежного заказчика. Буду рад, работать над новыми проектами с Дмитрием.