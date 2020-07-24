alexbrk77

Александр Буряк alexbrk77

 
41 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Разработка и продвижение сайтов, верстка, лендинги

Здравствуйте!

Меня зовут Александр, занимаюсь разработкой сайтов, начиная с 2010 года.

С удовольствием выполню проекты по верстке макетов, веб-интерфейсов, программированию и доработке веб сайтов.

В работе стараюсь:

  • использовать, новейшие технологические решения;
  • стараюсь выполнять задания точно и в срок, при этом обращаю внимание на детали и пожелание заказчика;
  • я люблю свое дело и посвящаю ему практически все свое время;
  • меня всегда радует, когда заказчик остается доволен моей работой.

Список используемых технологий

  • HTML5, CSS3, Sass, SCSS (по желанию заказчика), Bootstrap 4 (по желанию заказчика), JavaScript, jQuery, AJAX, JSON, Gulp, Git.
  • Самописных PHP/HTML, WordPress, Joomla, MODX Revolution, Bitrix и других.
  • API Яндекс и Google, API соцсетей, API различных CRM и платёжных систем
  • Photoshop, Illustrator, xDesign

Верстка и анимация

  • Возможна верстка как нативно (без использования фреймворков и препроцессоров), так и с использованием популярного фреймворка Bootstrap 4 (использование препроцессора SCSS)
  • Всегда стараюсь писать качественный, валидный, адаптивный и кроссбраузерный код.
  • Провожу оптимизацию скриптов, стилей, графики для получения высоких показателей Google PageSpeed.
  • Код структурированный, хорошо организованный и логически понятный, обязательно проверяю во всех популярных браузерах (Internet Explorer 11+, Chrome 31+, Firefox 37+, Safari 5+, Opera 28+, Яндекс Браузер, iOS, Android, Windows Phone).

Доработки по верстке и программированию сайтов

  • Доработки сайта на основе аудита.
  • Изменение функциональности и работы элементов сайта.
  • Внесение дополнительных возможностей, а также создание новых плагинов, модулей или компонентов сайта.
  • Комплекс мероприятий по улучшению производительности и скорости быстродействия сайта PageSpeed Insights
  • Оптимизация сайтов для поисковых систем, изменение кода под нужды SEO-оптимизации.
  • Настройка веб серверов, устранение ошибок, возникающих в процессе работы сайта.

Профессиональная разработка сайтов на базе популярных CMS

  • Верстка на основе уникального продающего дизайна.
  • Кросс-браузерная, структурированная хорошо адаптированная под посадку верстка.
  • Подготовка кода CMS под SEO-оптимизацию, настройка и отработка страниц 403, 404, первичная SEO- оптимизация, четкая иерархия заголовков, микро разметка, настройка ЧПУ системы, robots.txt, выполнение всех критических рекомендаций Google PageSpeed и др.
  • Комплекс работ по регистрации доменного имени, покупке хостинга, перенос сайта.
  • Проработка дельной инструкции, включая обучающие видео по работе с сайтом администратора и редактора.
  • Поддержка, консультирование по любым вопросам связанных с сайтом на все время работы проекта.
В каждом проекте, который разрабатывается мной в независимости от его стоимости.

  • Персональный индивидуальный подход
  • Оперативная и быстрая обратная связь в любой день, даже в нерабочие дни.
  • Проверка и тщательное тестирование перед сдачей, сделанной мной работы.
  • Спокойное отношение к правкам, а также критике моей работы.
  • Соблюдение сроков.
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Отзывы заказчиков

WebAero
35 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
$300
10 баллов
5 лет назад
Создать сайт услуг (верстка, натяжка) на WP
LaravelWordPress
Александр отличный специалист, все сделал по ТЗ, верстка аккуратная, по срокам уложились. Буду обращаться еще.
С Дмитрием хорошо сработались. Предоставил ТЗ и предоплату по проекту. Были дополнительные доработки, посчитали отдельно. Чувствуется, взаимопонимание процессов и уважение к исполнителю. Рекомендую, как надежного заказчика. Буду рад, работать над новыми проектами с Дмитрием.
Ответный отзыв
LOL7EN1
Дима 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$70
9 баллов
5 лет назад
Подключить платежную систему к сайту
Отзыв
Отзыв
Ответный отзыв
z-studio-46
Влад 
43 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$215
10 баллов
5 лет назад
Натянуть каталог на wp
WordPress
Отличный разработчик. Без проблем сделал мне 3й проект. Будем сотрудничать дальше. Рекомендую.
Всё прошло успешно. Влад, замечательный заказчик. Рекомендую! Рад буду новому сотрудничеству.
Ответный отзыв
z-studio-46
Влад 
43 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Натяжка верстки на WP
WordPress
Отличный исполнитель. Быстро, качественно. Рекомендую!
Супер заказчик. Быстрая коммуникация и мгновенная оплата! Мои рекомендации!
Ответный отзыв
z-studio-46
Влад 
43 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Натяжка готовой верстки на WP
WordPress
Проект был выполнен быстро, качественно, удобно для редактирования. Рекомендую.
Влад, отличный заказчик и не сомневаюсь очень профессиональный верстальщик. Сотрудничество с ним легкое, разбирается в деталях, ценит труд исполнителя и оплачивает вовремя. Рекомендую Влада как надежного заказчика! Буду рад сотрудничать ещё.
Ответный отзыв
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