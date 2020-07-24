Натяжка готовой верстки на WP

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен15 заявок1057 просмотров

Верстка готова.

https://hudson8811.github.io/ramensky/build/

Натянуть на ВП с удобным редактированием контента.

WordPress
5 лет назад
z-studio-46
Влад 
43 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

alexbrk77
41 год
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$50
1 день
Escrow
Проект был выполнен быстро, качественно, удобно для редактирования. Рекомендую.
Влад, отличный заказчик и не сомневаюсь очень профессиональный верстальщик. Сотрудничество с ним легкое, разбирается в деталях, ценит труд исполнителя и оплачивает вовремя. Рекомендую Влада как надежного заказчика! Буду рад сотрудничать ещё.

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