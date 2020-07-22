Веюмастерские задачи на WP + увеличить скорость загрузки сайта до зеле

Задачи:1. Установить сайт на свой хостинг, чтобы я мог проверять выполненные задачи не на живом сайте, а на вашем (доступ к фтп дам, базу данных перешлю)2. Внести мелкие правки на сайте (разобраться со стилями + создать новые шаблоны). Будет отдельное ТЗ3. Увеличить скорость загрузки сайта до зеленой зоны https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=RU&url=http://smartsystem.cw13553.tmweb.ru/&tab=mobileСхема работы: вы выполнили какой-то объем, показываете результат, я проверяю, оплачиваю, вы переносите на живой сайт.Укажите стоимость часа работы.Отдельно оцените задачу по увеличению скорости загрузки.