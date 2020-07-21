Сделать ЛК на Laravel

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Закрыт4 заявки2466 просмотров

Добрый день!

Требуется верстка и натяжка вот этих макетов на Laravel https://www.figma.com/file/OvBUFwGcAQFkrJxce4a4GB/%D0%9B%D0%9A-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0---%D0%B0%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%81?node-id=0%3A1

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LaravelNode.js
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utkoff
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