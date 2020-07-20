Нужно сделать интеграцию верстки на сайт yiii2 верстка готовая
Верстка страницы блог на Джумле
Добрый день. Необходимо заверстать станицу блога на сайт+ адаптив. Дизайн страницы прикрепила.
https://vmebelv.ru/ вот сайт. Прошу откликаться фрилансеров с опытом работы.
Заявки фрилансеров
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