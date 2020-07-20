Сделать верстку сайта

$40
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок2560 просмотров

1.  Необходимо сделать анимацию шрифтов авторских текстов по https://www.youtube.com/watch?v=kz6P8s-Y5YU

2.  Необходимо сделать анимацию граф. элементов «Блокнот большой» и «Блокнот малый» на страницах: все тексты в книге и  поиск текстов под настроение. Необходим эффект перелистывания.

3.  Эффект перелистывания необходим и на главной странице в шапке, элемент, «Лого», «Лого 2» и «Рубрикация»

договорились для начала эффект печатания на все такста, имеется ввиду текста стихов

Материалы: https://1drv.ms/u/s!AlVmvua-te36gs82q93SVj_hN9jheQ?e=dvGxed

После этого проекта готов обсудить постоянное сотрудничество. Нужен грамотный верстак на постоянку

5 лет назад
artfleur
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