верстка сайта помощи студентам объем работы пока главная страница Квери функция вызова popup (, например 'создать заказ') картинки popap позже скину) будут еще два разрешения разрешения поменьше ps извиняюсь если не ...
Сделать верстку сайта
1. Необходимо сделать анимацию шрифтов авторских текстов по https://www.youtube.com/watch?v=kz6P8s-Y5YU
2. Необходимо сделать анимацию граф. элементов «Блокнот большой» и «Блокнот малый» на страницах: все тексты в книге и поиск текстов под настроение. Необходим эффект перелистывания.
3. Эффект перелистывания необходим и на главной странице в шапке, элемент, «Лого», «Лого 2» и «Рубрикация»
договорились для начала эффект печатания на все такста, имеется ввиду текста стихов
Материалы: https://1drv.ms/u/s!AlVmvua-te36gs82q93SVj_hN9jheQ?e=dvGxed
После этого проекта готов обсудить постоянное сотрудничество. Нужен грамотный верстак на постоянку
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Здравствуйте!Есть верстка интернет-магазина. Нужно натянуть на вебасист.Что натягивать http://aelor-code.ru/projects/gazservice/catalog.html Пишем сроки и ценуHTML-верстка7 заявокЗакрыт5 лет назад
1) Сделать правильное отображение надписи в шапке во всех браузерах (в IE как на фото 1 отображается, в яндекс браузере отображается верно, остальные браузеры не проверял) 2) Сделать адаптивную форму заказа (На ...Завершен5 лет назад
Сверстать адаптивный Landing Page, ТЗ отправлю вам в личные сообщения.Завершен5 лет назад
Правки сделать по проекту https://bit.ly/3hgEWl0HTML-верстка12 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно сверстать 1-2 страницы из PSD. На страницах минимум контента. PSD скину понравившимся исполнителям. Сделать надо сегодня.HTML-верстка67 заявокЗакрыт5 лет назад
- $60
Срочно нужно сделать интеграции верстки на сайт yii2HTML-верстка3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Нужно создать красивую HTML страницу с формой для создания опроса. Цель: Данная страница предоставляется всем желающим кто хотят создать свой опрос. Данные которые нужно собрать от пользователя: ...Завершен5 лет назад
Здравствуйте, я к вам уже обращался, не могли бы сверстать похожий блок, который был в предыдущем заказе?Завершен5 лет назад
Нужно увеличить скорость загрузки сайта (сайт должен быть вселенной зоне) + внести мелкие вебмастерские правки (стили + косяки по верстке + создание новых шаблонов). https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=RU&url=http%3A%2F%2Fsmartsystem.cw13553.tmweb.ru%2F&tab=mobile Ищу специалиста для работы на постоянной ...HTML-верстка15 заявокЗакрыт5 лет назад