Сделать верстку сайта

1. Необходимо сделать анимацию шрифтов авторских текстов по https://www.youtube.com/watch?v=kz6P8s-Y5YU

2. Необходимо сделать анимацию граф. элементов «Блокнот большой» и «Блокнот малый» на страницах: все тексты в книге и поиск текстов под настроение. Необходим эффект перелистывания.

3. Эффект перелистывания необходим и на главной странице в шапке, элемент, «Лого», «Лого 2» и «Рубрикация»

договорились для начала эффект печатания на все такста, имеется ввиду текста стихов

Материалы: https://1drv.ms/u/s!AlVmvua-te36gs82q93SVj_hN9jheQ?e=dvGxed

После этого проекта готов обсудить постоянное сотрудничество. Нужен грамотный верстак на постоянку