Натянуть верстку на shop-script

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Закрыт7 заявок3900 просмотров

Здравствуйте!Есть верстка интернет-магазина. Нужно натянуть на вебасист.Что натягивать http://aelor-code.ru/projects/gazservice/catalog.html Пишем сроки и цену

5 лет назад
mondaystudio
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