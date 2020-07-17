Сделать всплывающее окно на сайте с анимацией

$20
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Завершен5 заявок353 просмотра

 Есть сайт http://u1095260.cp.regruhosting.ru/

Нужно сделать чтобы после перехода на сайт появлялось всплывающее окно без возможности его закрыть.  Затемнение по бокам 20%. Адаптация под планшет и мобильник.

Содержание всплывающего окна  (пример https://ibb.co/T42P8M6 )

Первые 5 секунд

AUTO DETECTION THE BROWSER LANGUAGE

Крутящийся круглый лоадер

5-10 секунда

Вместо AUTO DETECTION THE BROWSER LANGUAGE появляется надпись ЯЗЫК БРАУЗЕРА ОПРЕДЕЛЕН

Вместо лоадера - картинка флага РФ и надпись Русский

Также в этот момент появляется

Ожидается переадресация на русскоязычную версию сайта..

И горизонтальный лоадер внизу

После 10 секунд идет переадресация на страницу index_ru.php

5 лет назад
Dr_AlexPRO
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userlond
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