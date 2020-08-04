Сверстать письмо для e-mail без использования сервисов e-mail- рассыли

Нужно сверстать точную копию шаблона - http://joxi.ru/1A5z0jSD7qJjrE (после подтверждения мсполнителя дадим макет в формате psd) для десктопа и мобильной версии в одном шаблоне. Т.е. не 2 отдельных, а так чтобы блоки либо адаптировались под мобаил, либо скрывались/открывались. Кроме того, вместо названий товаров, картинок, цен и прочее, нужно вставить переменные, которые будут передаваться с сайта. Делаем на 15 товаров.

Список переменных можно взять вот тут - https://docs.google.com/document/d/1IB-N0eEtaX7n4HhsJ6-XzINbVf8WnFsaKga7xSH-Wqw/edit?usp=sharing

Если получится - сверстать так, чтобы при отсутствии переменных товара (картинка, название, ссылка и цена) не оставляли пустого места в случае, когда товаров меньше 15. Т.е. у нас 15 переменных в письме, но по факту пользователь купил 10 товаров. Сейчас в таком случае остается пустое место для еще 5 товаров в шаблоне. В идеале, чтобы это место автоматически сдвигалось при отсутствии переменных.

В предложении указывайте точные сроки и стоимость.