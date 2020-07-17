Frontend Junior Strong на laravel проект

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт18 заявок1627 просмотров

Ищу человека который хорошо разбирается в CSS3, HTML5, JS, GIT, который желает поработать на большом проекте, у которого есть желание поднять скилл на VueJs, нужно решить массу вопросов в основном верстки, нет макетов по этому все на живую нужно быстренько делать, желательно с Украины и оплата на карту, начальный бюджет закладывается не более 200 $ в месяц, там все будет уже зависеть как будут ити работы на сколько быстро, потому что нужно быстро и хорошо) я отвечаю за оплату и проверку того что вы пишите, что в свою очередь подымит вас на более высокий уровень, проект нужно поставить на ноги, у меня времени нет, по этому проект требует смышленого джуника ) 

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