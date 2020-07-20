Сверстать лендос и прикрепить к нему mail.php для того чтобы я мог получать почту. Основная сложность у лендоса есть корзина куда можно положить несколько товаров и выбор размера товара. Так же есть карточка с ...
Адаптивная верстка 1 страницы
Сврерстать адаптивно 1 страницу.
Сроки 2 дня.
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