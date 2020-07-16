Верстка страниц на bootstrap 4

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Закрыт7 заявок410 просмотров

Сверстать страницы сайта, некоторые еще не до конца проработаны, нет версии для планшета, но основные моменты проработаны

Bootstrap
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