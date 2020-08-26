Натянуть макеты на движок WORDPRESS. Сделать все согласно ТЗ и в указа

Со структурой можно ознакомится через макеты. https://yadi.sk/d/y5KfZ1bXcuTjtg

Верстка есть!! Только программная часть от вас + самые простые правки по верстке вдруг возникнут.

Верстку уже скину исполнителю.

Оплата за работу - 10000 руб. Плюс будут доработки за доп. оплату!

Деньги оплачиваем только по факту. Можете делать у себя на хосте.

Знания wordpress на высоком уровне!! Знания в программировании - php, js

Качественная работа в срок и постоянный онлайн

Срок - 14 дней