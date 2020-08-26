Натянуть макеты на движок WORDPRESS. Сделать все согласно ТЗ и в указа

$140
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок732 просмотра

Со структурой можно ознакомится через макеты. https://yadi.sk/d/y5KfZ1bXcuTjtg

Верстка есть!! Только программная часть от вас + самые простые правки по верстке вдруг возникнут.

Верстку уже скину исполнителю.

Оплата за работу - 10000 руб. Плюс будут доработки за доп. оплату!

Деньги оплачиваем только по факту. Можете делать у себя на хосте.

Знания wordpress на высоком уровне!! Знания в программировании - php, js

Качественная работа в срок и постоянный онлайн

Срок - 14 дней

JavaScriptPHPWordPress
5 лет назад
ivan2017
Иван 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

viktor1432
39 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$50
34 дня
Виктор выполнил работу в срок, с соблюдением всех замечаний. Очень доволен сотрудничеством. Рекомендую.
Всё отлично.Всё в срок и по договоренности.

Заявки фрилансеров

Андрей
 
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