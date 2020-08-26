движок диафан, подробности в личку
Натянуть макеты на движок WORDPRESS. Сделать все согласно ТЗ и в указа
Со структурой можно ознакомится через макеты. https://yadi.sk/d/y5KfZ1bXcuTjtg
Верстка есть!! Только программная часть от вас + самые простые правки по верстке вдруг возникнут.
Верстку уже скину исполнителю.
Оплата за работу - 10000 руб. Плюс будут доработки за доп. оплату!
Деньги оплачиваем только по факту. Можете делать у себя на хосте.
Знания wordpress на высоком уровне!! Знания в программировании - php, js
Качественная работа в срок и постоянный онлайн
Срок - 14 дней
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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