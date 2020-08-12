Вёрстка внутренних страниц

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен32 заявки2972 просмотра

Нужна адаптивная вёрстка личного кабинета сайта, остальное всё свёрстано, так что верстать будет легче.

5 лет назад
Ambrazura
Николаев 
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5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

ivanwdev
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5 месяцев назад
5 лет назад
$115
17 дней
Escrow
Совету, ценник хороший, всё вовремя и толково!
Отличный заказчик, приятен в общении. Не было проблем с оплатой и постановкой задачи. Рекомендую, буду рад поработать снова.

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