Доделать скрипт мобильного меню

$7
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт16 заявок2871 просмотр

Нужно доделать скрипт мобильного меню, jquery, пишите навыки, бюджет фиксированный, для знающего работы на пару часов

jQuery
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