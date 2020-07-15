Доделать скрипт мобильного меню

Здравствуйте. Сайт https://avtoreborn.ru/Есть блок выбора города http://joxi.ru/nAy6gegUj8WoDrБаг в том, что на ios люди не могут выбрать город, хотя не android и windows все нормально. Или в верстке ошибка, или скрипт какой-то блокируется. Сайт ...