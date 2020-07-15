На трех сайтах: https://posm.market/ https://pravilopareto.ru/ https://zakaz-oboi.ru/ Требуется переверстать хэдер и футер таким образом, чтобы оставался только один телефонный номер. При этом в админке должна быть возможность переключиться на отображение хэдера ...
Доделать скрипт мобильного меню
Нужно доделать скрипт мобильного меню, jquery, пишите навыки, бюджет фиксированный, для знающего работы на пару часов
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