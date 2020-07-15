Внести правки на сайт

Денис, нашла вас здесь как вы и указали

Сайт http://biz-intouch.ru/

1. Вставить логотип

2. Вставить фотографии: Москаленко Андрей - креативный специалист, Дроздов Сергей - руководитель мобильных разработок, Саврадей Андрей - руководитель корпоративных внедрений, Фионов Дмитрий - специалист по Web технологиям

3. Отправка email на наш email после заполнения формы

4. При нажатии на кнопку “Подробнее” на купить битрикс-24 - нужна форма с подробнее

5. Подробнее о проекте - аналогично - нужна форма с формой подробнее

6. Оставить заявку - экран с видео тоже отправку email сделать

наши фото: https://yadi.sk/d/JAgYk7OwqG3lTQ

В фигме есть попапы справа, их нужно сделать https://www.figma.com/file/SvukY4aLXBG0CGpoq4rGaa/Biz.in-Touch-(Copy)?node-id=0%3A1