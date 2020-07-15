Внести правки на сайт

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка194 просмотра

Денис, нашла вас здесь как вы и указали

Сайт http://biz-intouch.ru/

1. Вставить логотип

2. Вставить фотографии: Москаленко Андрей - креативный специалист, Дроздов Сергей - руководитель мобильных разработок, Саврадей Андрей - руководитель корпоративных внедрений, Фионов Дмитрий - специалист по Web технологиям

3. Отправка email на наш email после заполнения формы

4. При нажатии на кнопку “Подробнее” на купить битрикс-24 - нужна форма с подробнее 

5. Подробнее о проекте - аналогично - нужна форма с формой подробнее

6. Оставить заявку - экран с видео тоже отправку email сделать

наши фото: https://yadi.sk/d/JAgYk7OwqG3lTQ

В фигме есть попапы справа, их нужно сделать https://www.figma.com/file/SvukY4aLXBG0CGpoq4rGaa/Biz.in-Touch-(Copy)?node-id=0%3A1

FigmaNode.js
5 лет назад
yanasikora
32 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

strangesoul
Денис 
33 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
$10
1 день
Escrow
Работа была выполнена быстро. Рекомендую к сотрудничеству. Буду обращаться
Оплата пришла сразу, рекомендую к сотрудничеству

Заявки фрилансеров

strangesoul
Денис 
33 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад

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