Анимированный банер html5

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок2560 просмотров

Необходимо разработать анимированный баннер (html5) на основе макета. Работа периодически-постоянная, планируется до 10 баннеров в месяц.

Задание 1. Анимировать баннер в базовом размере (HTML5 + конвертация в Видео.mp4)

Задание 2.Разработать адаптивные ресайзы для контекстно-медийных систем.

С вас портфолио и ориентировчно цена.

Регион - Беларусь и Украина.

HTML
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espectro_org
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