Нужно сделать адаптивную верстку (только под мобильныеустройства). Нужно оперативно сделать,не отвечайте если сразу не можете приступить. Есть готовые макеты в Figma. Порядка 12-15 страниц.Ссылку на макеты скину в личку для оценки. Присылайте примеры работ ...
Исправить смещение блока при разворачивании страницы на весь экран
При разрешении экрана 1600х900 и больше блок c наименованием услуг на странице index.html смещается влево.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка45 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Нужен человек , который внесет правки на сайте в word pres. нужно сделать: 1-вставить ссылки в кнопки 2-подкорректировать контент 3-поправить внешнее наполнение сайта(сделать так , чтобы кнопки располагались ровно) ...HTML-верстка34 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо сверстать меню как на указанном сайте - https://admnvrsk.ruЗавершен5 лет назад
Стили с шаблона Reboot не работают на страниц. сделан. через elementor Нужно исправить сейчас.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Файл тут http://anekdotov.net/foma/ С помощью CSS исправить верстку 'menudown' так чтобы на десктопе ничего не изменилось, а на _всех_ мобильных устройствах элементы .menudown LI были бы отцентрированы (сейчас сдвинуты влево) ...Завершен5 лет назад
Добрый день! нужно оживить верстку, а имеено написать небольшой скрипт динамического изменения цены при выборе опций (4шт), см.Скриншот. Цифры статичные, будут прописаны в скрипте. Базовая цена будет разной в разном товаре и нужно будет плюсовать ...Завершен5 лет назад
Сверстать в элементоре первый экран этого лендинга https://prazdnikilux.ru/yubilei/index.html обратите внимание он адаптирован под несколько разрешений на ПК и отдельно мобильная версия = это не нужно http://joxi.ru/82QlkbEHykxRdm = что по факту ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт5 лет назад
Приветствую! Необходимо готовую верстку интегрировать на любой удобный движок. Саму верстку не могу скинуть, имеется пока что только дизайн. Сама верстка без бутстрапа, чистый, понятный код, верстальщик в случае чего переверстает необходимое, но в целом ...HTML-верстка20 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо сверстать блок (скриншот прикрепил). Это слайдейр с объектами: фото + заголовок + описание работ, цена и сроки, при пролистывании слайда, соответственно, должны меняться все эти элементы (заголовок, фото и описание). Сайт на wordpress ...Завершен5 лет назад
Всем привет. Необходимо доработка верстки по макету. Веб сверстан с ошибками, которые нужно исправить. (в архиве с версткой указаны пункты которые нужно исправить https://yadi.sk/d/5wUtsiQamU_vPQ) + нужно сделать адаптив в соответствии с макетом, полностью гибкий и ...Завершен5 лет назад