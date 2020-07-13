Исправить смещение блока при разворачивании страницы на весь экран

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен13 заявок400 просмотров

При разрешении экрана 1600х900 и больше блок c наименованием услуг на странице index.html смещается влево.

5 лет назад
Reginka_gav
Регина 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
24 дня назад

Выбранный исполнитель

ShArV1
Артем 
32 года
10 лет в сервисе
Был
24 дня назад
5 лет назад
$1
1 день
Escrow
Артем профессионал своего дела, быстро решил задачу, с которой я не могла справиться продолжительное время. Рекомендую к сотрудничеству!
Все хорошо

Заявки фрилансеров

Анна
 
26 лет
7 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
58 отзывов
5 лет назад
Константин
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Мирослав
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
5 лет назад
Аман
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Михаил
 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
час назад
34 отзыва
5 лет назад
ТОП-10
HTML-верстка
ShArV1
Артем 
32 года
10 лет в сервисе
Был
24 дня назад
5 лет назад
Андрей
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 отзывов
5 лет назад
Роман
 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Максим
 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
233 отзыва
5 лет назад
Феликс
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
2 отзыва
5 лет назад
Георгий
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 отзывов(-2)
5 лет назад
Геннадий
 
28 лет
10 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
57 отзывов
5 лет назад
Даниил
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
3 отзыва
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Адаптивная верстка

    Нужно сделать адаптивную верстку (только под мобильныеустройства). Нужно  оперативно сделать,не отвечайте если сразу не можете приступить. Есть готовые макеты в Figma. Порядка 12-15 страниц.Ссылку на макеты скину в личку для оценки.  Присылайте примеры работ ...

    Figma
    HTML-верстка45 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Корректировка уже действующего сайта

    Добрый день. Нужен человек , который внесет правки на сайте в word pres.  нужно сделать:  1-вставить ссылки в кнопки  2-подкорректировать контент  3-поправить внешнее наполнение сайта(сделать так , чтобы кнопки располагались ровно)  ...

    HTML-верстка34 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Исправить html-верстку одного горизонтального меню. (css)

    Файл тут http://anekdotov.net/foma/ С помощью CSS исправить верстку 'menudown' так чтобы на десктопе ничего не изменилось, а на _всех_ мобильных устройствах элементы .menudown LI были бы отцентрированы (сейчас сдвинуты влево) ...

    CSSHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • JS скрипт увлечения цены товара при выборе доп.опций

    Добрый день! нужно оживить верстку, а имеено написать небольшой скрипт динамического изменения цены при выборе опций (4шт), см.Скриншот.  Цифры статичные, будут прописаны в скрипте. Базовая цена будет разной в разном товаре и нужно будет плюсовать ...

    JavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Сверстать в элементоре первый экран лендинга

    Сверстать в элементоре первый экран этого лендинга  https://prazdnikilux.ru/yubilei/index.html обратите внимание он адаптирован под несколько разрешений на ПК и отдельно мобильная версия = это не нужно http://joxi.ru/82QlkbEHykxRdm = что по факту ...

    Elementor
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Натяжка верстки интернет-магазина на движок

    Приветствую! Необходимо готовую верстку интегрировать на любой удобный движок. Саму верстку не могу скинуть, имеется пока что только дизайн. Сама верстка без бутстрапа, чистый, понятный код, верстальщик в случае чего переверстает необходимое, но в целом ...

    BootstrapNode.js
    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка блока для сайта на Wordpress

    Необходимо сверстать блок (скриншот прикрепил). Это слайдейр с объектами: фото + заголовок + описание работ, цена и сроки,   при пролистывании слайда,  соответственно, должны меняться все эти элементы (заголовок, фото и описание). Сайт на wordpress ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Доверстать лэндинг/сделать адаптив

    Всем привет. Необходимо доработка верстки по макету. Веб сверстан с ошибками, которые нужно исправить.  (в архиве с версткой указаны пункты которые нужно исправить https://yadi.sk/d/5wUtsiQamU_vPQ) + нужно сделать адаптив в соответствии с макетом, полностью гибкий и ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад