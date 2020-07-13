Доверстать лэндинг/сделать адаптив

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок303 просмотра

Всем привет. Необходимо доработка верстки по макету. Веб сверстан с ошибками, которые нужно исправить.  (в архиве с версткой указаны пункты которые нужно исправить https://yadi.sk/d/5wUtsiQamU_vPQ) + нужно сделать адаптив в соответствии с макетом, полностью гибкий и хорошо смотрящийся на всех устройствах.

Работа на выходные!

5 лет назад
guest_15942785891033
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5 лет назад

Выбранный исполнитель

ivanwdev
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4 месяца назад
5 лет назад
$57
2 дня
Escrow
Оперативно, в срок, качественно доверстан лендинг. Рекомендую исполнителя!
Отличный заказчик, отвечал на все вопросы, способствовал доработке откровенно плохого лендинга. Буду рад поработать снова)

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