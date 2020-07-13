Доверстать лэндинг/сделать адаптив

Всем привет. Необходимо доработка верстки по макету. Веб сверстан с ошибками, которые нужно исправить. (в архиве с версткой указаны пункты которые нужно исправить https://yadi.sk/d/5wUtsiQamU_vPQ) + нужно сделать адаптив в соответствии с макетом, полностью гибкий и хорошо смотрящийся на всех устройствах.

Работа на выходные!