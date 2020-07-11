Перенести DIV таблицы с другого сайта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен20 заявок598 просмотров

Необходимо перенести DIV таблицы с ценами с другого сайта в отдельный файл TXT для вставки на другой сайт. Стили к таблицам CSS нужно подключить отдельно. Ссылка на сайт: https://plenka-everplast.by/catalog/.

CSS
5 лет назад
DevilBoy
Артём 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Sobefi27
Иван 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$8
1 день
Спасибо за помощь. Работа была выполнена очень быстро и за приемлемые деньги. Рекомендую к сотрудничеству!
Четкое ТЗ, Постоянно на связи, оплата в срок. рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

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