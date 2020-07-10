Всем добрый день. Нужно добавить кнопку закрыть для окна. Кнопка открытия уже есть. Надо сделать, чтобы при нажатии на нее появлялся блок(он уже готов). И так же, после того, как сделаете кнопку закрытия, надо чтобы она закрывала этот блок(гениально). Так же, если хорошо и быстро справитесь, то будет второе задание. За подробностями в лс. Сайт на html+css. В заявку укажите по времени, за сколько сделаете.