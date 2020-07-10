Модалка

$2
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен22 заявки406 просмотров

Всем добрый день. Нужно добавить кнопку закрыть для окна. Кнопка открытия уже есть. Надо сделать, чтобы при нажатии на нее появлялся блок(он уже готов). И так же, после того, как сделаете кнопку закрытия, надо чтобы она закрывала этот блок(гениально). Так же, если хорошо и быстро справитесь, то будет второе задание. За подробностями в лс. Сайт на html+css. В заявку укажите по времени, за сколько сделаете.

CSSHTML
5 лет назад
vkadakov
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4 года назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

Sobefi27
Иван 
27 лет
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5 лет назад
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1 день
Иван на отлично справился со своей задачей. Код очень качественный, все получилось идеально. Однозначно рекомендую к сотрудничеству
Всё гуд. Рекомендую

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