Нужна верстка макетов

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен21 заявка771 просмотр

Нужна верстка 3х страниц под мобильное приложение. Десктоп не нужен.

Главная

Список объектов

Объект детально

Макет во вложении, скрипт и плагин для построения графика будет предоставлен, он уже готов.

Интересует оценка и пример ваших работ.

5 лет назад
neuronaut
Дмитрий 
41 год
9 лет в сервисе
Был
8 дней назад

Выбранный исполнитель

andrei_kinder
Андрей 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$37
2 дня
Escrow
По работе все в порядке. Выполнено во время, все пожелания учтены. Спасибо за работу !
Дмитрий - отличный заказчик Все на высшем уровне. Оплата сразу, обратная связь быстрая Всем рекомендую данного заказчика

Заявки фрилансеров

Артём
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
5 лет назад
Александр
 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
5 лет назад
Леонид
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Егор
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
andrei_kinder
Андрей 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Павел
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Виктор
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Александр
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Данил
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
22 отзыва
5 лет назад
Ильшат
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Сергей
 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
3 дня назад
3 отзыва
5 лет назад
Мирослав
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
5 лет назад
Артём
 
18 лет
5 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
13 отзывов
5 лет назад
Владимир
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
13 отзывов
5 лет назад
Геннадий
 
28 лет
10 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
57 отзывов
5 лет назад
Андрей
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 отзывов
5 лет назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
7 отзывов
5 лет назад
Илья
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Евгений
 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
41 отзыв(-1)
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сверстать и натянуть на WP

    Добрый день. 1. Требуется сверстать небольшой лендинг и натянуть на WP + страницу блога добавить ( Все статьи). 2. Сделать минимальную анимацию блоков при скроле ( пример покажу ) 3. Анимировать появление цифер в блоке ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Верстка макетов в Figma + мобильная версия

    Добрый день!  Необходима качественная кроссбраузерная, валидная, адаптивная верстка 3 макетов Figma + верстка макетов мобильной версии.  2 макета имеют много элементов.  Один макет - страница 404.   ...

    Figma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Верстка сайта

    Добрый день. Нужна верстка сайта. Дизайн по ссылке: https://www.figma.com/file/m5618gTiUUJvQNf27aWQhD/klimato.ru От Вас жду предложения по стоимости и срокам.

    HTML-верстка62 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Внести мелкие правки в верстке

    Добрый день! Нужно внести изменения на лэндинге, а точнее сделать так, чтобы верстка не ломалась при добавлении других картинок в блоки, заменить текст, передвинуть блоки. Макет и подробное ТЗ скину исполнителю в личку. Работа ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Адаптивно сверстать сайт в соответствии с макетом

    Адаптивно сверстать сайт, админ.панель не требуется Сверстать с простенькими анимациями, например, на границе каждого экрана есть стрелочка, ее нужно анимировать, чтобы было понятно, что нужно листать вниз. Скрол дожен быть поэкранный на десктопе ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Сверстать лэндинг

    Добрый день Необходимо сверстать страницу по макету https://www.figma.com/file/EFg0Fv21W2CIlMV8jE9lPC/Untitled?node-id=0%3A1.  Срок - сегодня желательно

    Node.js
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Сделать карту на сайт со всплывающими подсказками

    Необходимо сделать карту, при наведении на часть объекта которой будет всплывать красивая подсказка с заголовком, текстом, ценой, ссылкой.  Карта сделана картинкой, необходимо сделать всплывающие блоки при клике или наведении на части карты. ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Доработать главную страницу и страницу Цены на сайте foramebel.ru

    1. Доработать главную страницу и страницу Цены на сайте foramebel.ru согласно макетам сайт на MODx  Фора Мебель: Главная https://yadi.sk/i/V5jqoSBXVJn3Gw (JPG) https://yadi.sk/i/BHDQXS7-XaP4jQ (PSD) Цены https://yadi.sk/i/uQgQYgxeYdognQ (JPG) https://yadi.sk/i/HXJjp9TmsTs5Ig (PSD) ...

    MODX
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад