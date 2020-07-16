Доработать главную страницу и страницу Цены на сайте foramebel.ru

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок557 просмотров

1. Доработать главную страницу и страницу Цены на сайте foramebel.ru согласно макетам

сайт на MODx 

Фора Мебель:

Главная

https://yadi.sk/i/V5jqoSBXVJn3Gw (JPG)

https://yadi.sk/i/BHDQXS7-XaP4jQ (PSD)

Цены

https://yadi.sk/i/uQgQYgxeYdognQ (JPG)

https://yadi.sk/i/HXJjp9TmsTs5Ig (PSD)

2. В адаптиве на главной поправить рамки (пример на скриншоте). Рамка должна обрамлять текст , а она его разделяет

MODX
5 лет назад
Exteel
Кирилл 
33 года
10 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

FLAKE_MDM
36 лет
12 лет в сервисе
Был
7 дней назад
5 лет назад
$20
2 дня
Escrow
Работа выполнена, исполнителя рекомендую
Четкое задание, проверка и оплата вовремя. Продолжаем сотрудничество.

Заявки фрилансеров

FLAKE_MDM
36 лет
12 лет в сервисе
Был
7 дней назад
5 лет назад
Евгений
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Максим
 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
15 отзывов(-1)
5 лет назад
Маргарита
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Кристина
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
год назад
23 отзыва
5 лет назад
Данил
 
21 год
5 лет в сервисе
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3 года назад
11 отзывов
5 лет назад

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