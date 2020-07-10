Верстка лэндинга на bootstrap 4.0

Сверстать лэндинг на bootstrap 4.0

Верстка адаптивная, адрес в шапке подчеркнуть пунктиром. Чуть позже будет всплывающая форма: модель, имя, телефон, кнопка отправить, сделать отправку на почту. По клику на модель в списке отображаются авто этой модели.

Макет во вложении. Срок к завтрашнему утру. Цену указывайте пжл в заявке.