Здравствуйте! Сделать два минифицированных файла стилей: в одном только общий каркас сайта и расположить его в тэге , а втором уже все остальные стили и расположить его перед закрывающим . Требуется: ...
Верстка лэндинга на bootstrap 4.0
Сверстать лэндинг на bootstrap 4.0
Верстка адаптивная, адрес в шапке подчеркнуть пунктиром. Чуть позже будет всплывающая форма: модель, имя, телефон, кнопка отправить, сделать отправку на почту. По клику на модель в списке отображаются авто этой модели.
Макет во вложении. Срок к завтрашнему утру. Цену указывайте пжл в заявке.
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