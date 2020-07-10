Верстка лэндинга на bootstrap 4.0

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок447 просмотров

Сверстать лэндинг на bootstrap 4.0

Верстка адаптивная, адрес в шапке подчеркнуть пунктиром. Чуть позже будет всплывающая форма: модель, имя, телефон, кнопка отправить, сделать отправку на почту. По клику на модель в списке отображаются авто этой модели.

Макет во вложении. Срок к завтрашнему утру. Цену указывайте пжл в заявке.

Bootstrap
5 лет назад
valek-i
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Maks1357
Максим 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$35
1 день
Верстка выполнена безупречно, сроки соблюдены. Адаптивность Максим делал без макета, с первого раза реализовал как надо. Понадобились мелкие правки по моему упущению, сделаны быстро и без проблем. Форма тоже на отлично, даже не пришлось расписывать очевидные вещи, такие как сообщение благодарности после отправки, маска для телефона и пр. Очень благодарна Максиму за работу и рада сотрудничеству. Однозначно рекомендую и буду обращаться снова.
Валентина четко описала задачу, понимает нюансы работы. При уточняющих моментах была на связи и оперативно решали вопросы. При оплате задержек не было. Очень понравилось сотрудничать с Валентиной. Рекомендую!

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Уланбек
 
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