Разделить css на два файла. Подробности в задании...

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки227 просмотров

Здравствуйте!

Сделать два минифицированных файла стилей: в одном только общий каркас сайта и расположить его в тэге , а втором уже все остальные стили и расположить его перед закрывающим .

Требуется: Веблансер с опытом. Что бы в результате правок показатели page speed остались теми же.

Результаты теста:https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

Сроки - пару дней

Жду ваших заявок

CSS
5 лет назад
evgeniy888
Евгений 
44 года
5 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

BMDBMW
Баха 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
9 часов назад
5 лет назад
$5
1 день
😇 Бог WordPress! Спасибо за настоящую помощь в оптимизации скорости загрузки сайта.
Мега крутой заказчик, легко работать с ним, четко ставит задачи и оплачивает всё в срок. Поработали над несколькими задачами и без единого разногласия. Рекомендую!

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Георгий
 
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BMDBMW
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Геннадий
 
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