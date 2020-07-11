Разделить css на два файла. Подробности в задании...

Здравствуйте!

Сделать два минифицированных файла стилей: в одном только общий каркас сайта и расположить его в тэге , а втором уже все остальные стили и расположить его перед закрывающим .

Требуется: Веблансер с опытом. Что бы в результате правок показатели page speed остались теми же.

Результаты теста:https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

Сроки - пару дней

Жду ваших заявок