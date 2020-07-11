Верстка одностраничного сайта по макету

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Завершен33 заявки586 просмотров

Нужно сверстать сайт по макету в Фигме с адаптивом

Figma
5 лет назад
olegmukom
Олег 
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6 лет в сервисе
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год назад

Выбранный исполнитель

exzolink
Максим 
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год назад
5 лет назад
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Заявки фрилансеров

exzolink
Максим 
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