Сделать лендинг для сайта

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Завершен43 заявки1294 просмотра

Дизайн скину в лс, сроки ограничены, нужно сделать быстро 

В дальнейшем рассчитываю на дальнейшее сотрудничество 

5 лет назад
irybk
Иван 
42 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

KonsteD
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$20
3 дня
Сделал заказ вовремя, активно советовался, буду рад сотрудничать в дальнейшем
Задачи и пожелания были четко сформулированы. Оплата последовала сразу после сдачи заказа

Заявки фрилансеров

Геннадий
 
46 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
5 лет назад
KonsteD
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Максим
 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
14 отзывов
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
61 отзыв
5 лет назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
онлайн
168 отзывов
5 лет назад
Лучший HTML-верстальщик марта
ТОП-5
HTML-верстка
Ильшат
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Василь
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Адам
 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
17 отзывов
5 лет назад
Дмитрий
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Максим
 
43 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
19 отзывов(-1)
5 лет назад
Александр
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Валерий
 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
Александр
 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 отзывов
5 лет назад
Михаил
 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
34 отзыва
5 лет назад
ТОП-10
HTML-верстка
Панно
 
22 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Дмитрий
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Артём
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Алексей
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
3 отзыва
5 лет назад
Олег
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Виктор
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Максим
 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 отзывов
5 лет назад
Юрий
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Валентин
 
58 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
42 отзыва(-1)
5 лет назад
Герман
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
29 отзывов
5 лет назад
Денис
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Елдар
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Никита
 
21 год
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
5 лет назад
Талантбек
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Иван
 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
50 отзывов
5 лет назад
Виталий
 
41 год
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
7 отзывов
5 лет назад
Роман
 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Денис
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Рожден
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
126 отзывов
5 лет назад
Максим
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Ирина
 
42 года
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Юрий
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Айдар
 
22 года
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
1 отзыв
5 лет назад
Евгений
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Александр
 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
2 часа назад
120 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
HTML-верстка
Олег
 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
37 отзывов
5 лет назад
Рома
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 отзывов
5 лет назад