AlexAlexSudarev

Александр Сударев AlexAlexSudarev

 
25 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Вёрстка сайтов/страниц.Быстро, качественно, недорого.

О своей работе:

Верстаю сайты и лендинговые страницы любых объёмов более года, работаю на результат, критику заказчика воспринимаю.

Работаю 7 дней в неделю, на связи в любое время, работу всегда исполняю в срок.

  • HTML5, CSS3, jQuery, SCSS ,bootstrap 4, JavaScript (ES6)
  • Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код. При желании заказчика добавляются комментарии
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
  • Комментарии.
  • Название классов по БЭМ методологии ( по требованию заказчика )
  • Подключение CSS через @import (по желанию заказчика)
  • Есть опыт работы с Git, Figma и PixelPetfect.

Портфолио