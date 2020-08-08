Вёрстка сайтов/страниц.Быстро, качественно, недорого.
О своей работе:
Верстаю сайты и лендинговые страницы любых объёмов более года, работаю на результат, критику заказчика воспринимаю.
Работаю 7 дней в неделю, на связи в любое время, работу всегда исполняю в срок.
- HTML5, CSS3, jQuery, SCSS ,bootstrap 4, JavaScript (ES6)
- Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код. При желании заказчика добавляются комментарии
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
- Комментарии.
- Название классов по БЭМ методологии ( по требованию заказчика )
- Подключение CSS через @import (по желанию заказчика)
- Есть опыт работы с Git, Figma и PixelPetfect.
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Портфолио
- Страница по продаже окон80 просмотров
- Одностраничник83 просмотра
- Титульная страница для Экспофорума109 просмотров
- Одностраничный сайт про Россию91 просмотр
- Одностраничный сайт100 просмотров
- Muft.by71 просмотр