Разворачивающиеся меню css

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Закрыт29 заявок620 просмотров

На сайте лендинге надо меню поправить, что бы разворачивалось и сворачивалось 

CSS
5 лет назад
Den4ikkaka
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