Wordpress, PHP, Javascript, HTML вёрстка

Резюме:

Здравствуйте, я специализируюсь на создании сайтов. Опыт разработки сайтов 2,5 года. Предоставляю следующие услуги: вёрстка, натяжка верстки на CMS WordPress, публикация сайта на хостинг. Соответственно, если вам нужен сайт под ключ, то мне есть чем вам помочь, но если вам нужно сделать какую-то часть сайта, то мы без проблем договоримся. А теперь более подробно. Верстаю адаптивно, валидно, кроссбраузерно, семантически. С использованием современных стандартов веб-разработки

Портфолио:

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