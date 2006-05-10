Wordpress, PHP, Javascript, HTML вёрстка
Резюме:
Здравствуйте, я специализируюсь на создании сайтов. Опыт разработки сайтов 2,5 года. Предоставляю следующие услуги: вёрстка, натяжка верстки на CMS WordPress, публикация сайта на хостинг. Соответственно, если вам нужен сайт под ключ, то мне есть чем вам помочь, но если вам нужно сделать какую-то часть сайта, то мы без проблем договоримся. А теперь более подробно. Верстаю адаптивно, валидно, кроссбраузерно, семантически. С использованием современных стандартов веб-разработки
Портфолио:
Я против войны в Украине!
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#653
рейтинг фрилансера
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$9
10 баллов
2 года назад
WordPressДоработка сайтов
Все правки по ТЗ были выполнены в полном объеме и в срок.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Очень четкая постановка задачи
$9
10 баллов
2 года назад
WordPress
Спасибо, всё чётко по ТЗ и ровно в оговоренные сроки. Профессионально
Ответный отзыв
Чёткая постановка задачи и своевременная обратная связь
$9
10 баллов
2 года назад
WordPressДоработка сайтов
Уже 4 раз заказывал правки и каждый раз разные сайты. Человек соблюдает сроки и обещание выполнить. Можно смело выбирать исполнителем если у вас задачи по Ворпдерс.
Ответный отзыв
Семён хороший заказчик. Работали вместе уже 4 раза. Всё на пять звёзд
$9
10 баллов
2 года назад
Доработка сайтов
Великолепно, приятный в общении человек. Умеет работать с Ворпдрес.
Ответный отзыв
Уже три раза четкая постановка задачи и своевременный ответ на вопросы
$9
10 баллов
2 года назад
WordPressДоработка сайтов
В очередной раз, так же быстро и без единой помарки. Круто! Рекомендую человека.
Ответный отзыв
Работаем во второй раз, всё хорошо. Точная постановка задачи и быстрая обратная связь
HTML-верстка
3 отзыва
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
3 отзыва
$5.5/час
от $11от 1 дня
нет рейтинга