Wqdfv

Артём Лукичев Wqdfv

 
18 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Wordpress, PHP, Javascript, HTML вёрстка

Резюме:

Здравствуйте, я специализируюсь на создании сайтов. Опыт разработки сайтов 2,5 года. Предоставляю следующие услуги: вёрстка, натяжка верстки на CMS WordPress, публикация сайта на хостинг. Соответственно, если вам нужен сайт под ключ, то мне есть чем вам помочь, но если вам нужно сделать какую-то часть сайта, то мы без проблем договоримся. А теперь более подробно. Верстаю адаптивно, валидно, кроссбраузерно, семантически. С использованием современных стандартов веб-разработки

Портфолио:

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#96Доработка сайтов
WordPress
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#653
рейтинг фрилансера
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0 из 5

Портфолио

Отзывы заказчиков

lev-filimon
Семён 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
14 дней назад
$9
10 баллов
2 года назад
Доработки Вопрдерс
WordPressДоработка сайтов
Все правки по ТЗ были выполнены в полном объеме и в срок.
Хороший заказчик. Очень четкая постановка задачи
Ответный отзыв
lev-filimon
Семён 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
14 дней назад
$9
10 баллов
2 года назад
Внести правки по ТЗ Ворпдес
WordPress
Спасибо, всё чётко по ТЗ и ровно в оговоренные сроки. Профессионально
Чёткая постановка задачи и своевременная обратная связь
Ответный отзыв
lev-filimon
Семён 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
14 дней назад
$9
10 баллов
2 года назад
Внести правки Ворпдрес
WordPressДоработка сайтов
Уже 4 раз заказывал правки и каждый раз разные сайты. Человек соблюдает сроки и обещание выполнить. Можно смело выбирать исполнителем если у вас задачи по Ворпдерс.
Семён хороший заказчик. Работали вместе уже 4 раза. Всё на пять звёзд
Ответный отзыв
lev-filimon
Семён 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
14 дней назад
$9
10 баллов
2 года назад
Внесли лёгкие правки на сайт
Доработка сайтов
Великолепно, приятный в общении человек. Умеет работать с Ворпдрес.
Уже три раза четкая постановка задачи и своевременный ответ на вопросы
Ответный отзыв
lev-filimon
Семён 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
14 дней назад
$9
10 баллов
2 года назад
Необходимо внести правки в ворпдрес
WordPressДоработка сайтов
В очередной раз, так же быстро и без единой помарки. Круто! Рекомендую человека.
Работаем во второй раз, всё хорошо. Точная постановка задачи и быстрая обратная связь
Ответный отзыв
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HTML-верстка
3 отзыва
$5/час
от $5от 1 дня
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Веб-программирование
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