Всем привет. Пишите в лс, скину ТЗ. Просмотрите ТЗ и скажите цену и сроки.
Адаптивная верстка сайта
Нужна верстака и натяжка на сайт новый дизайн
дизайн проект - https://www.figma.com/file/FOHeYSHiUq9gNKjIZyI8JV/ONECOM.ru?node-id=0%3A1
сайт на битриксе, требуется качественная верстка
Заявки фрилансеров
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