Адаптивная верстка сайта

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Закрыт13 заявок1120 просмотров

Нужна верстака и натяжка на сайт новый дизайн

дизайн проект - https://www.figma.com/file/FOHeYSHiUq9gNKjIZyI8JV/ONECOM.ru?node-id=0%3A1

сайт на битриксе, требуется качественная верстка

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