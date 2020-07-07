Сделать кнопку с формой обратной связи на DIAFAN

$7
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок506 просмотров

Нужно сделать кнопку "написать письмо" в шапке сайта рядом с кнопкой "заказать звонок" как на картинке (во вложении) Дизайн всплывающего поля, можно брать по типу "заказать звонок" Поля для заполнения в форме: имя, адрес почты (обязательно) и поле для текста. На кнопке надпись "отправить". Обязателен ховер эффект на кнопке при наведении ( по примеру кнопки "заказать звонок") Цвет кнопки - синий

5 лет назад
Mezentsev66
Олег 
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2 года назад

Выбранный исполнитель

mustekk
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2 года назад
5 лет назад
$3
1 день
Escrow
Вячеслав быстро, грамотно и в срок выполнил свою работу. Всегда был на связи. Очень был рад сотрудничеству. Рекомендую!
Все прошло хорошо. Рекомендую к работе.

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