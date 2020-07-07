Сделать кнопку с формой обратной связи на DIAFAN

Нужно сделать кнопку "написать письмо" в шапке сайта рядом с кнопкой "заказать звонок" как на картинке (во вложении) Дизайн всплывающего поля, можно брать по типу "заказать звонок" Поля для заполнения в форме: имя, адрес почты (обязательно) и поле для текста. На кнопке надпись "отправить". Обязателен ховер эффект на кнопке при наведении ( по примеру кнопки "заказать звонок") Цвет кнопки - синий