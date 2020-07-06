Коптя сайта

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Закрыт4 заявки298 просмотров

Сегодня, с формой и ровным кодом без лишнего. 

https://taxi.yandex.ru/rabota/gorod/moskva/

только эта страница. Плюс калькулятор взять с другого сайта( там чисто html css) сегодн 

CSSHTML
5 лет назад
Den4ikkaka
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