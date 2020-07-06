Что нужно: - сделать копию одной страницы сайта ( comfort-msk точка ком) - внести легкие корректировки ( чуть изменить меню, убрать лишние блоки) - настроить форму обратной связи После нужно ...
Правки по google page speed insight
Здравствуйте.
1. Удалить (закомментировать) неиспользуемые скрипты Facebook, ajax.googleapis (если это не повредить основной загрузке сайта), tag manager.
2. Два раза грузится шрифт. Посмотреть почему и отключить дубль процесса
3. Предварительная загрузка ключевого запроса (это про загрузку шрифта).
4. Отключить google cdn если это не застронет оснований поток.
5. Посмотреть почему файл css грузится 1,500 мс.
Какой ожидаю результат: показатели page speed вырастут на внутренних страницах до 90-99 единиц.
результаты теста прикреплены
тест https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fvetdoctor24.kiev.ua%2Fservices%2Fнежная-кастрация-кота%2F
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