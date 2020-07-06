Правки по google page speed insight

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Завершен7 заявок387 просмотров

Здравствуйте.

1. Удалить (закомментировать) неиспользуемые скрипты Facebook, ajax.googleapis (если это не повредить основной загрузке сайта), tag manager.

2. Два раза грузится шрифт. Посмотреть почему и отключить дубль процесса

3. Предварительная загрузка ключевого запроса (это про загрузку шрифта).

4. Отключить google cdn если это не застронет оснований поток.

5. Посмотреть почему файл css грузится 1,500 мс.

Какой ожидаю результат: показатели page speed вырастут на внутренних страницах до 90-99 единиц.

результаты теста прикреплены

тест https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fvetdoctor24.kiev.ua%2Fservices%2Fнежная-кастрация-кота%2F

В заявке укажите:

- оплата/сроки (не горит, могу подождать)

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CSS
5 лет назад
evgeniy888
Евгений 
44 года
5 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

BMDBMW
Баха 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
9 часов назад
5 лет назад
$20
2 дня
👍 Результат сотрудничества: page speed 97/99 на внутренних, перегруженных страницах. Реально крутой результат. Спасибо 🙏 Планирую продолжать сотрудничество!
Отличный заказчик, чёткая постановка задачи, адекватные сроки для выполнения. Оперативно отвечает на вопросы, оплата во время без задержек. Рекомендую, можно доверять!

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BMDBMW
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