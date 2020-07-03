Верстка элементов сайта + лэндинга

Добрый день, уважаемые верстальщики!

Мне нужно, чтобы Вы выполнили верстку для следующих элементов:

1. Баннеры. А конкретно, у баннеров 6 тем. Они дублируются на 4 сайта. Т.е. всего - 24 баннера. Они однотипные, пример темы: "Оставьте Ваш номер телефона и мы перезвоним". Нужно, чтобы работали все кнопки и баннер был запущен на сайтах.

2. Сделать верстку лэндинга(это будет уже другой сайт, не относящийся к первому пункту про баннеры). Желательны адаптивная и динамическая верстки, голый html. Лэндинг должен быть оптимизированным(лэзи и др. современные технологии). В конечном итоге страница должна быть запущена и работать.

Данную работу желательно выполнить оперативно, срок от 3 до 5 дней. Предлагайте свои цены