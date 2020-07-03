Требуется сверстать сайт. Дизайн на Figma

Автоматическиеответы сразу уйдут в спам. Оплата по этапная.

Дизайнготов по этому прошу писать ответы с сроками и ценами. Моб. версия пока не утверждена.

Дизайнна Figma https://www.figma.com/file/EnGVsLs15eWSsE81sGHJCX/website-Copy

Какдвижок предлагаю WP. Как плагин для дизайна можете использовать Elementor.

Ноесли у вас есть предложение по лучше другой движок и т.д я готов его

рассмотреть.

Коддолжен быть без лишнего мустора в CSS и JS.

Скоростьсайта не должна быть меньше 60 для моба версии и 70 для десктопа по “google

page speed”