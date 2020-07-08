Необходимо сверстать лендинг с посадкой на Вордпресс. Верстка без использования фреймворков, типа бутстрап. Максимально использовать возможности css3, стараться не использовать картинки там, где это можно реализовать средствами css. В админке удобное редактирование контента (текст, ...
Блок Наша команда
Подробное описание задачи:
https://docs.google.com/document/d/11yC2VD_ZnCECu42Q2lScJMm67-4wxs24wPmlEhVUvys/edit?usp=sharing
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка17 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать веб-страничку с javascript. Функционал должен быть такой. Две половины экрана, слева само колесо с 13 секторами, 12 из которых имеют (либо стрелочку если они пустые, либо "конверт" с вопросом если он там ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт5 лет назад
Сверстать 4 страницы, на Vue.js наполнить информацией из APIПервостепенная задача: сверстать на Vue.js 4 страницы по готовому дизайну и наполнить пользовательской информацией через API. Дизайн полностью готов в виде прототипа на Figma. Все подробности ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Лендинг на англ. (десктоп + мобайл) Пример дизайна: https://z-designpro.co.il/Z_CLIENTS/PANEL_SOFTWARE/Home_Page_6.html Psd / XD - предоставлю отверстать + внедрение в вордпрес TnxHTML-верстка36 заявокЗакрыт5 лет назад
1. Сверстать карточки товара для страниц https://tulagbi.ru/produce/gazobeton/ https://tulagbi.ru/produce/gazosilikat/ по макету в приложении. Мобильную версию карточки подогнать из десктопной. 1. Для страниц https://tulagbi.ru/produce/gazobeton/ https://tulagbi.ru/produce/gazosilikat/ сделать карточку товара по макету. ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт5 лет назад
- $7
На существующем сайте разместить страницу "оферта" внизу справа. (сделать всплывающее окно, в котором и разместить текст оферты. Программа сайта 1С-БитриксHTML-верстка2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Экраны приложения: LoginPageвход через google, twitter, facebook - https://invis.io/KCXV56O6WP4скрытая страница для входа через emailTripsPage - страница пользователя с отображаением его историйВкладка Map, истории нанесены на карту - https://invis.io/R6XV56SMWCQВкладка List, все истории списком - https://invis.io/9TXV56QB2V6Создание истории ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $25
Есть макет https://www.dropbox.com/s/vdo6at6hyzknwhd/englishpapa_franshiza.zip?dl=0 Надо сверстать макет только без хедера футера(нужное помечу) , если не знаете как делать карту - то можно только фрейм поставтить. Также сделать мобильное разрешение самостоятельно без макета. Цена 2000р . ...Завершен5 лет назад
1. Заменить фон (отправлю), возможно добавить прозрачную плашку под текст2. Шрифт - одинаковый размер, убрать межстрочный интервал3. Вставить таблицы и текста на страницы4. В конце каждой страницы добавить текст, форму обратной связи5. Убрать карту со ...Завершен5 лет назад
Верстка сайта уже есть и поскольку нет готового макета модального окна, нужно сверстать его в похожем дизайне и анимировать при нажатии на кнопку. Архив с версткой скину исполнителю.Завершен5 лет назад