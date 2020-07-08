Блок Наша команда

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен19 заявок784 просмотра

Подробное описание задачи:

https://docs.google.com/document/d/11yC2VD_ZnCECu42Q2lScJMm67-4wxs24wPmlEhVUvys/edit?usp=sharing

5 лет назад
BasterYC
Артем 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

salik111
Салижан 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$20
1 день
Escrow
Спасибо, все прошло хорошо.
Отличный заказчик, ничего лишнего: задача поставлена четко, показали пример, ответили на все мои вопросы!

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salik111
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