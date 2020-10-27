Вёрстка сайтов различной сложности - от лендингов до многостраничных магазинов | HTML, CSS3, jQuery, JS

Мои контакты: e-mail: [email protected]

Telegram: @Mikhail_Beskhitrov - https://t.me/Mikhail_Beskhitrov﻿

Род Занятий:

Кроссбраузерная, валидная, адаптивная верстка. Только чисты и понятный код.

Работаю с макетами psd, sketch, figma, zeplin, adob xd.

Что Вы получаете работая со мной:

Качественную адаптивную верстку на основе макетов для ПК.

Строгое соблюдение сроков. Если взялся то всегда довожу до конца.

Гарантию на верстку. В течении недели после сдачи проекта готов бесплатно исправить свои ошибки пропущенные при приеме работы и замеченные позже.

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

Знания,умения, навыки:

HTML5, CSS3, jQuery

Кроссбраузерность (Chrome, Firefox, InternetExplorer 11, Safari Mac OS, Opera, Yandex, iOS, Android, Windows Phone)

Блочная фиксированная / резиновая верстка

Адаптивная верстка

Responsive

Flexbox

БЭМ

SCSS

Gulp

JS

Git

Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода

Аккуратный, логичный, продуманный код

Соблюдение стандартов W3C

Использование современных стандартов изображений webp

Использование спрайтов

Реализация pixel perfect

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Мои контакты:

Telegram: @Mikhail_Beskhitrov - https://t.me/Mikhail_Beskhitrov﻿