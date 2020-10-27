Michailarmiro

Михаил Michailarmiro

 
49 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Вёрстка сайтов различной сложности - от лендингов до многостраничных магазинов | HTML, CSS3, jQuery, JS

Мои контакты:

e-mail:  [email protected]

Telegram: @Mikhail_Beskhitrov - https://t.me/Mikhail_Beskhitrov﻿

Род Занятий:

Кроссбраузерная, валидная, адаптивная верстка. Только чисты и понятный код.

Работаю с макетами psd, sketch, figma, zeplin, adob xd.

Что Вы получаете работая со мной:

  • Качественную адаптивную верстку на основе макетов для ПК.
  • Строгое соблюдение сроков. Если взялся то всегда довожу до конца.
  • Гарантию на верстку. В течении недели после сдачи проекта готов бесплатно исправить свои ошибки пропущенные при приеме работы и замеченные позже.

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

 Знания,умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery
  • Кроссбраузерность (Chrome, Firefox, InternetExplorer 11, Safari Mac OS, Opera, Yandex, iOS, Android, Windows Phone)
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка
  • Адаптивная верстка
  • Responsive
  • Flexbox
  • БЭМ
  • SCSS
  • Gulp
  • JS
  • Git
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода
  • Аккуратный, логичный, продуманный код
  • Соблюдение стандартов W3C
  • Использование современных стандартов изображений webp
  • Использование спрайтов
  • Реализация pixel perfect
  • Комментарии

Мои контакты:

e-mail:  [email protected]

Telegram: @Mikhail_Beskhitrov - https://t.me/Mikhail_Beskhitrov﻿

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