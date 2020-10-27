Вёрстка сайтов различной сложности - от лендингов до многостраничных магазинов | HTML, CSS3, jQuery, JS
Мои контакты:e-mail: [email protected]
Telegram: @Mikhail_Beskhitrov - https://t.me/Mikhail_Beskhitrov
Род Занятий:
Кроссбраузерная, валидная, адаптивная верстка. Только чисты и понятный код.
Работаю с макетами psd, sketch, figma, zeplin, adob xd.
Что Вы получаете работая со мной:
- Качественную адаптивную верстку на основе макетов для ПК.
- Строгое соблюдение сроков. Если взялся то всегда довожу до конца.
- Гарантию на верстку. В течении недели после сдачи проекта готов бесплатно исправить свои ошибки пропущенные при приеме работы и замеченные позже.
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
Знания,умения, навыки:
- HTML5, CSS3, jQuery
- Кроссбраузерность (Chrome, Firefox, InternetExplorer 11, Safari Mac OS, Opera, Yandex, iOS, Android, Windows Phone)
- Блочная фиксированная / резиновая верстка
- Адаптивная верстка
- Responsive
- Flexbox
- БЭМ
- SCSS
- Gulp
- JS
- Git
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода
- Аккуратный, логичный, продуманный код
- Соблюдение стандартов W3C
- Использование современных стандартов изображений webp
- Использование спрайтов
- Реализация pixel perfect
- Комментарии
Мои контакты:e-mail: [email protected]
Telegram: @Mikhail_Beskhitrov - https://t.me/Mikhail_Beskhitrov
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Сайт под ключ на WP99 просмотров
- HTML верстка для портфолио83 просмотра