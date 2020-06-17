Дизайн landing page

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Закрыт77 заявок1686 просмотров

День добрый.

Необходимо сделать простой дизайн landing page 4- 5 экранов. Тема - страхование.

Для примера: https://strahovkaru.ru/

 

5 лет назад
Michailarmiro
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