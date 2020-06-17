Требуется разработать фирменный стиль youtube-канала для автора оригинального развлекательно-образовательного контента. В фирменный стиль входит: ШАПКА YouTube-канала 2560х1440Универсальный АВАТАР 1980х1980Эксцентричный ДИЗАЙН одностраничного сайта, на котором будет информация для рекламодателей (там будет текст в ...
Переоформить лендиговую страницу.
Есть лендинговая страница госпиталя (больницы, сайт на английском языке), выглядит не очень.
Нужно переделать с нуля, чтобы выглядело профессионально.
Весь контент останется прежним. Нужно чтобы была хорошая графика и CSS анимация.
То есть нужна одна хорошая длинная лендинговая страница.
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