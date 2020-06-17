Переоформить лендиговую страницу.

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Закрыт30 заявок1352 просмотра

Есть лендинговая страница госпиталя (больницы, сайт на английском языке), выглядит не очень.

Нужно переделать с нуля, чтобы выглядело профессионально.

Весь контент останется прежним. Нужно чтобы была хорошая графика и CSS анимация.

То есть нужна одна хорошая длинная лендинговая страница.

CSS
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