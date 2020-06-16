Дизайн сервиса

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт58 заявок1650 просмотров

Добрый день! 

Нужно разработать дизайн сервиса по поиску заведений (кафе, рестораны). 

Примерная структура как у сайта tripadvisor, booking.

Объем работы очень большой.  Страниц очень много.

Срок: 4 месяца

Подробное ТЗ вышлю исполнителю.

Обязательно прикладывайте ваше портфолио.

Когда оставляете заявку пишите "Конфета", чтобы убедиться, что вы не бот.

5 лет назад
pearwos
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