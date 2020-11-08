Web-дизайн, верстка, шаблоны для ДЛЕ

Люблю работать над интересными заказами. Люблю красивый веб-дизайн и понятный код.

Работу стараюсь всегда делать качественно и красиво. Дизайном и версткой занимаюсь больше 7 лет. За это время сделал более 400 дизайнов и очень много кода =) Из CMS люблю DLE (DataLife Engine) за логичную структуру и большую универсальность. WP не нравиться всем.

Для Вас могу сделать красивый современный веб-дизайн или качественную html/css/jquery верстку. Могу все вместе одним флаконом. Не работаю с php кодом (кроме форм) - не моё это, не нравиться.

В последнее время часто занимаюсь адаптацией готовых сайтов под мобильные устройства. Уже в этой сфере заработал хороший опыт - без проблем поделюсь им для Вашего сайта. CMS значения в этом случае не имеет, так как работа ведется в основном за счет файлов css/js

Многие грешат на фриланс, потому что считают нас слишком свободными и независимыми. Это отчасти так, но именно это и дает настоящему фрилансеру тот поток вдохновения, которого так не хватает обычным офисным разработчикам. К слову, я работаю официально - имею полный пакет документов и плачу все необходимые налоги. Если для Вас это важно, то поставьте мне это в плюсик.

Мои контакты:

Сайт - test-templates.com (небольшой магазинчик готовых шаблонов)

ICQ - 322253350;

E-mail - [email protected], [email protected]

Скайп - a.s.cccp

Телеграмм - @TestTemplates (https://t.me/TestTemplates)

Жду интересных заказов!