Reliable_Friend

Алексей Reliable_Friend

 
35 летУкраина/Симферополь
15 лет на фриланс-бирже
Был
16 дней назад
Web-дизайн, верстка, шаблоны для ДЛЕ

Люблю работать над интересными заказами. Люблю красивый веб-дизайн и понятный код. 

Работу стараюсь всегда делать качественно и красиво. Дизайном и версткой занимаюсь больше 7 лет. За это время сделал более 400 дизайнов и очень много кода =) Из CMS люблю DLE (DataLife Engine) за  логичную структуру и большую универсальность. WP не нравиться всем.

Для Вас могу сделать красивый современный веб-дизайн или качественную html/css/jquery верстку. Могу все вместе одним флаконом. Не работаю с php кодом (кроме форм) - не моё это, не нравиться.

В последнее время часто занимаюсь адаптацией готовых сайтов под мобильные устройства. Уже в этой сфере заработал хороший опыт - без проблем поделюсь им для Вашего сайта. CMS значения в этом случае не имеет, так как работа ведется в основном за счет файлов css/js

Многие грешат на фриланс, потому что считают нас слишком свободными и независимыми. Это отчасти так, но именно это и дает настоящему фрилансеру тот поток вдохновения, которого так не хватает обычным офисным разработчикам. К слову, я работаю официально - имею полный пакет документов и плачу все необходимые налоги. Если для Вас это важно, то поставьте мне это в плюсик.

Мои контакты:

Сайт - test-templates.com (небольшой магазинчик готовых шаблонов)

ICQ - 322253350;

E-mail - [email protected][email protected]

Скайп - a.s.cccp

Телеграмм - @TestTemplates (https://t.me/TestTemplates)

Жду интересных заказов!

PHPHTMLCSSjQueryDLEВерстка шаблона
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$260
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
21
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Отзывы заказчиков
molokos
Артем 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$260
10 баллов
2 года назад
DLE - дизайн + верстка
Очень рад, что согласился работать с Алексеем, все сделал быстро, качественно, настоятельно советую!
Все отлично, оплата без проблем, задание понятное. Артем постоянно на связи. Доволен сотрудничеством!
Ответный отзыв
maximsitin
36 летБеларусь
5 лет в сервисе
Был
23 дня назад
$20
10 баллов
3 года назад
Разработать калькулятор
Задание выполнено на отлично, все замечания учтены. Алексей всегда на связи, задачу выполнил оперативно. Рекомендую исполнителя.
Все отлично. Работа интересная, оплата вовремя!
Ответный отзыв
bicoz
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$80
10 баллов
3 года назад
Адаптивная версия сайта
Алексей отлично справился с поставленной задачей не смотря на трудности в том что полного доступа к проекту выдать не могли. С удовольствием довёл проект до идеала и учёл все наши прихоти! Всегда был на связи! Рекомендую как исполнителя!
Спасибо за интересный проект. С серверным профи приятно работать)
Ответный отзыв
seomoneyaff
Виктор 
30 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
3 года назад
Сайт азартной направленности
Спасибо за работу!
Спасибо за честный и интересный конкурс!
Ответный отзыв
bakhur
33 годаБеларусь
9 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$9
10 баллов
3 года назад
Адаптивная верстка сайта
cool
Все ок. Будем сотрудничать
Ответный отзыв
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от $20от 1 дня
#242
Дизайн сайтов
21 отзыв
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