bakhur

Виталий Бахур bakhur

 
33 годаБеларусь/Минск
9 лет на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Yii2, Opencart, WP, Joomla, Modx

Знание:

-php

-mysql

-perl

-html

-css

-js

-ajax

PHPJavascriptWordPressOpenCartMySQLHTMLCSSJoomlaMODXPerlAjaxYii
Отзывы заказчиков
LazarLong
Алексей 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$10
9 баллов
8 лет назад
Доработка магазина на OpenCart
Хороший специалист, обладает редким для фрилансеров качеством усидчивости и постоянства, и не переоценивает сложность и стоимость задач.
Приятно было работать:)
Ответный отзыв
A1exei
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Доработка сайта на Yii Framework
Все сделал вовремя, без нареканий. Как говориться: "Мастер своего дела"
Было приятно работать! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество:)
Ответный отзыв
Ovcharkin
Артём 
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$26
10 баллов
8 лет назад
Правка по сайту на Joomla
Не первая работа с Виталием, всегда полное выполнение тз и правок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую как профессионала своего дела.
Отличный заказчик. Всем советую
Ответный отзыв
newwebdesign
Петр 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 отзывов(-3)
$25
10 баллов
8 лет назад
Сделать локализацию по городам в ИМ на опенкарт
Витлий профессионал, было приятно поработатть, знает свое дела, все доработки делал оперативно онлайн, сделал даже больше чем требуется, спасибо будем сотрудничать
Отличный заказчик. Всем советую
Ответный отзыв
glad2k
43 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$120
10 баллов
8 лет назад
Доработка интернет-магазина на opencart
Работа сделана на отлично, не к чему придраться. Спасибо большое!
Приятно было работать с данным заказчиком. Порядочен.
Ответный отзыв
Интернет-магазины
5 отзывов
$7/час
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