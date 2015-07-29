Виталий Бахур bakhurbakhur
33 годаБеларусь/Минск
9 лет на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Сервис проката Yii2428 просмотров
- Статейный ресурс на Yii2314 просмотров
- Разработка сайта на Yii2 Framework400 просмотров
- Разработка сайта new.dvk-center.ru Opencart 2443 просмотра
- Разработка сайта hameleon.kh.ua Opencart 1.5393 просмотра
- Opencart - перенос функционала шаблона с 1.5 на 2285 просмотров
- Разработка сайта Opencart 1.5247 просмотров
- Разработка сайта на Yii2 Framework316 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
9 баллов
8 лет назад
Хороший специалист, обладает редким для фрилансеров качеством усидчивости и постоянства, и не переоценивает сложность и стоимость задач.
Ответный отзыв
Приятно было работать:)
$15
10 баллов
8 лет назад
Все сделал вовремя, без нареканий. Как говориться: "Мастер своего дела"
Ответный отзыв
Было приятно работать! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество:)
$26
10 баллов
8 лет назад
Не первая работа с Виталием, всегда полное выполнение тз и правок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую как профессионала своего дела.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Всем советую
$25
10 баллов
8 лет назад
Витлий профессионал, было приятно поработатть, знает свое дела, все доработки делал оперативно онлайн, сделал даже больше чем требуется, спасибо будем сотрудничать
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Всем советую
$120
10 баллов
8 лет назад
Работа сделана на отлично, не к чему придраться. Спасибо большое!
Ответный отзыв
Приятно было работать с данным заказчиком. Порядочен.
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5 отзывов
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