glad2k

Александр glad2k

 
43 годаРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
sbs84
Юрий 
39 летУзбекистан
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$40
10 баллов
5 лет назад
Небольшой парсер
Пожалуйста
спасибо
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o_as
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 дней назад
$35
10 баллов
8 лет назад
Нужен специалист по joomshopping, добавить модуль яндекс.касса
В ходе сотрудничества никаких вопросов не возникло. Очень хороший заказчик. Моментальная оплата!!! Спасибо за работу.
Антон разорался в куче самописа и всё настроил. Спасибо!
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sandrakusova
Александра 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$50
9 баллов
8 лет назад
Настройка Я.метрики и Гугл-аналитики, магазин на OpenCart
Отличный заказчик - очень быстро реагировал на все вопросы и быстро оплатил.
Всё сделано хорошо, спасибо!
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bakhur
33 годаБеларусь
9 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$120
10 баллов
8 лет назад
Доработка интернет-магазина на opencart
Приятно было работать с данным заказчиком. Порядочен.
Работа сделана на отлично, не к чему придраться. Спасибо большое!
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kasanders
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
21 день назад
$75
10 баллов
8 лет назад
Адаптивная вёрстка уже запущенного магазина на opencart
с оплатой никаких качель не было ! все было в срок и по оговоренным этапам!
Все сделано хорошо, спасибо.
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