Нужен парсер для вытягивание цен по конкретным позициям, что-то вроде небольшого агрегатора цен. Выборка сайтов будет около 40 шт. ТЗ: 1. Простая форма с поисковой строкой, в нее вбиваем артикул или название товара 2. Парсер идет по всем ...
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $80
ТЗ по ссылке https://docs.google.com/spreadsheets/d/10LAwWZIT5bqhy9YEW_PXeD4S3pgIqRKWY5-YmrQAnhg/edit?usp=sharingЗакрыт7 лет назад
Что есть: 1. лендинг натянутый на wordpress 2. виртуальная АТС от zadarma.com 3. подключенные к лендингу метрика и гугл аналитика Что нужно: 1. Собственно всё это подружить в amoCRM, заявки идут на телефон, на почту и с форм на сайте. 2. В ...Закрыт7 лет назад
- $300
Добрый день, есть несколько правок и дополнений к магазину. ТЗ - [url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1akw2-D6R_AC41cqomQuqgdb5dD-8tbdXtZVxth6RqTo]https://docs.google.com/spreadsheets/d/1akw2-D6R_AC41cqomQuqgdb5dD-8tbdXtZVxth6RqTo[/url] Пишите ваши сроки. Спасибо.Закрыт7 лет назад
Добрый день, есть несколько правок и дополнений к магазину. ТЗ - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1akw2-D6R_AC41cqomQuqgdb5dD-8tbdXtZVxth6RqTo Пишите ваши сроки и цены. Спасибо.Закрыт7 лет назад
Интернет-магазин на Joomla+JoomShopping Настроить холдирование платежей в Яндекс.кассе (сейчас модуль работает в обычном режиме) [url=https://tech.yandex.ru/money/doc/payment-solution/payment-process/payments-hold-docpage/]https://tech.yandex.ru/money/doc/payment-solution/payment-process/payments-hold-docpage/[/url] Установлен модуль Яндекса для JoomShopping, но в нем не реализован отложенный платёж. Поддержка яндекса пишет следующее: "В модуле нет возможности использовать сертификат. Необходимо самостоятельно ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Интернет-магазин на Joomla+JoomShopping Настроить холдирование платежей в Яндекс.кассе (сейчас модуль работает в обычном режиме) https://tech.yandex.ru/money/doc/payment-solution/payment-process/payments-hold-docpage/ Установлен модуль Яндекса для JoomShopping, но в нем не реализован отложенный платёж. Поддержка яндекса пишет следующее: "В модуле нет возможности использовать сертификат. Необходимо самостоятельно ...Закрыт7 лет назад
- $100
Подробное ТЗ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1t105arp8yep-qWNXKSr9ORiYS5EeacHPeDoB1GI4aSAЗакрыт8 лет назад
Есть старый сайт, поломался вход в админку, то есть заходим на site.ru/user пытаемся залогиниться через admin/pass, пишет "Доступ запрещен", есть доступ к фтп. Нужно починить. Указывайте цену\срок.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть интернет-магазин на Joomla (JoomShoppnig), нужно добавить модуль для оплаты картами. Инструкция тут - kassa.yandex.ru/settings Своими сила модуль поставить не получилось, так как движок ковыряли под нужды. Нужно разобраться и настроить, в яндекс.кассе уже есть аккаунт готовый, ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Недавно появился товарный API вк(https://vk.com/dev/market), нужен скрипт синхронизирующий YML в товары вк. Собственно группа в вк создана, yml тоже имеется. Называйте сразу срок и цену. Спасибо!Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
Желательно медицинское образование. Объём работы 1 статья в день (30 в мес), в дальнейшем возможно больше. Статьи 5-10к символов, 3-4 фото, 1-2 видео.Копирайтинг13 заявокЗакрыт8 лет назад
Яндекс.метрика: 1. Настройка целей https://yandex.ru/support/metrika/reports/add-goals.xml 2. Настройка параметров визитов магазина https://yandex.ru/support/metrika/reports/e-commerce.xml Гугл-аналатик: 1. Цели 2. Настройка воронки продажВеб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $120
Подробное ТЗ тут https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oTLNthJ5YlQvNRCIhriAl8okdatnIk8xT0EUBi7tgX4/edit?usp=sharing Правая колонка это общение с разработчиком, он ушел в отпуск, доделать не успел.Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужна резиновая адаптивная вёрстка уже запущенного интернет-магазина chabe.ru минимальная ширина 320px, максимальная как сейчас 1040px Движок OpenCart, адаптивность нужна везде, в том числе и в личном кабинете покупателя. Кроссбраузерность, валидность.HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
1. перенос на sweb 2. из доступов только ftp и панели хостеров, ssh нету у обоих 3. БД mysql маленькая 4. файлов много из-за кеша, около 100к, поэтому процесс будет не быстрыйСистемное администрирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
нужно оформление и размещение готовых статей на wordpress: - по шаблону добавлять в оформление статьи её содержание - подбор и добавление к статье фото и видео с youtube (при необходимости)Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Что имеем: 1. VPS хостинг - fastvps.ru, тариф EVO-2-SSD, настраивали его дважды (nginx+apache2+php5+mysql) 2. на хостинге 3 сайта, суммарно трафика 6-7к уников в сутки 3. сайт№1 с трафиков в 5к в сутки сменил движок с самописного на wordpress, ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
1. Адаптивная вёрстка макета(2 страницы) html5+css3+bootstrap, валидная, кроссбраузерная. 1.1 Натяжка на WordPress. 2. Перенести базу данных с старого самописного движка(php+mysql). 2.1 Разобраться во всём этом безобразии, адаптировать базу данных к новой структуре CMS с сохранением старых URL-адресов. 2.2 Возможностью ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт9 лет назад