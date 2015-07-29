Что есть: 1. лендинг натянутый на wordpress 2. виртуальная АТС от zadarma.com 3. подключенные к лендингу метрика и гугл аналитика Что нужно: 1. Собственно всё это подружить в amoCRM, заявки идут на телефон, на почту и с форм на сайте. 2. В ...