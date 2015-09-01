Веб-аналитик
Сертифицированный специалист google analytics, аналитик
оказываю следующие услуги:
настройка отслеживания (воронки, цели, пользовательские переменные, поиск и др) в google analytics, яндекс метрике, flurry
анализ эффективности контекстной рекламы
анализ сайта (конверсия, аудитория, источники и др)
статистический анализ данных в spss, statistica,eviews, stata, excel (обработка, кластеризация, регрессионный анализ и др.)
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
10 лет назад
Opencart
Всё сделано хорошо, спасибо!
Ответный отзыв
Отличный заказчик - очень быстро реагировал на все вопросы и быстро оплатил.
Тестирование сайтов
нет отзывов
$10/час
от $15от 1 дня
нет рейтинга