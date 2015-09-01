sandrakusova

Александра sandrakusova

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Веб-аналитик

Сертифицированный специалист google analytics, аналитик 

оказываю следующие услуги:

настройка отслеживания (воронки, цели, пользовательские переменные, поиск и др) в google analytics, яндекс метрике, flurry 

анализ эффективности контекстной рекламы

анализ сайта (конверсия, аудитория, источники и др)

статистический анализ данных в spss, statistica,eviews, stata, excel (обработка, кластеризация, регрессионный анализ и др.)

Отзывы заказчиков

glad2k
44 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Настройка Я.метрики и Гугл-аналитики, магазин на OpenCart
Opencart
Всё сделано хорошо, спасибо!
Отличный заказчик - очень быстро реагировал на все вопросы и быстро оплатил.
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