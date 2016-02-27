Нужен специалист по joomshopping, добавить модуль яндекс.касса

Необходим модуль вертикального меню для joomla пример тут; http://www.bodybuilding.com/fun/bbmaintrain.htm Меню должно быть точно таким же как на скриншоте и функционировать оно должно точно так же, не ленитесь - зайдите на сайт, поклацайте, посмотрите что именно ...