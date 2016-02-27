Необходим модуль вертикального меню для joomla пример тут; http://www.bodybuilding.com/fun/bbmaintrain.htm Меню должно быть точно таким же как на скриншоте и функционировать оно должно точно так же, не ленитесь - зайдите на сайт, поклацайте, посмотрите что именно ...
Нужен специалист по joomshopping, добавить модуль яндекс.касса
Есть интернет-магазин на Joomla (JoomShoppnig), нужно добавить модуль для оплаты картами. Инструкция тут - kassa.yandex.ru/settings
Своими сила модуль поставить не получилось, так как движок ковыряли под нужды. Нужно разобраться и настроить, в яндекс.кассе уже есть аккаунт готовый, можно сразу тестовые платежи проводить.
Пишите сразу цену и сроки.
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