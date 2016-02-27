Нужен специалист по joomshopping, добавить модуль яндекс.касса

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки131 просмотр

Есть интернет-магазин на Joomla (JoomShoppnig), нужно добавить модуль для оплаты картами. Инструкция тут - kassa.yandex.ru/settings

Своими сила модуль поставить не получилось, так как движок ковыряли под нужды. Нужно разобраться и настроить, в яндекс.кассе уже есть аккаунт готовый, можно сразу тестовые платежи проводить.

Пишите сразу цену и сроки.

Joomla
9 лет назад
glad2k
44 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

o_as
35 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
9 лет назад
$35
1 день
Антон разорался в куче самописа и всё настроил. Спасибо!
В ходе сотрудничества никаких вопросов не возникло. Очень хороший заказчик. Моментальная оплата!!! Спасибо за работу.

Заявки фрилансеров

o_as
35 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
9 лет назад