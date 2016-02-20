Доработка слайдера для Wordpress

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Требуется доработать слайдер в WP для корректного отображения gif. Проще говоря, просто добавить иконку "Play" на миниатюру.

WordPress
9 лет назад
log1n0v
Артем 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

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