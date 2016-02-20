Проблема с выгрузкой из 1с 8.3 в опенкарт

Проблема: с каждой выгрузкой у нас создаются дубли опций и пропадает настроенная сортировка.

Задача: не создавать НОВЫЕ опции(характеристики, размеры), если они уже существуют! Т.е. если у нас уже есть к примеру размер "86-92/13-14", создавать его еще раз не нужно.

Добавьте на это проверку." Каталог > Опции > Характеристики = Изменить Порядок сортировки Когда выгрузятся все размеры, один раз отсортировать и все. и у всех товаров отсортируется как надо сейчас там дублей много. Дело в том что программист нам настроил сортировку размеров в ручную.Но при каждой новой выгрузке все слетает.

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