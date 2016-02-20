Опенкарт серьезная модернизация магазина, правка, аппы, API

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка130 просмотров

Нужно серьезно поработать над магазином!, есть готовое ТЗ - бюджет около 100$ кто не вложится - не пишите

Opencart
9 лет назад
Artm25
Юрков 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

muxamop2015
Юрий 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$100
1 день
Очень рекомендую серьезным людям выбирать именно Юрия для сотрудничества, обоснование для такого вывода: - человек не берется за то что не может сделать; - соблюдает сроки; (и даже делает чуть быстрее) - уже 2 задачи выполнял для меня; - то за что взялся - делает отлично! ( были прецеденты решенная проблема давала рецидив) - сразу исправил, даже не пытался лепить: "это не я виноват" - очень приятно что при том при всем что демонстрирует профессионализм и при этом разговаривает на нормальном русском языке, понимает задачу даже если я сам толком разъяснить не могу, просто задавая наводящие вопросы или смотрит сам; - инициативен, то есть выполняя ваш заказ по конкретному ТЗ - и видя серьезные недочеты - сообщает, что может поправить (мне поправил бесплатно) Вобщем если у вас ИМ не для того чтоб у вас был ИМ, а для бизнеса - и вам временами нужна профессиональная оперативная помощь, без короны на голове - Юрий именно тот человек на которого можно рассчитывать. Рекомендую
Артём, спасибо за отличное сотрудничество. Четкая постановка задачи, великолепная коммуникация. Оплата мгновенная. Рад был с Вами сотрудничать, надеюсь ещё будем работать. Всем рекомендую Артёма как порядочного, вежливого, честного заказчика.

Заявки фрилансеров

muxamop2015
Юрий 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад